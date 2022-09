Rusiyanın Əməkdar artisti, aktyor, rejissor və ssenarist Sergey Puskepalis yol qəzasında həyatını itirib.

Metbuat.az RİA Novostiyə istinadən xəbər verir ki, hadisə Yaroslavl vilayətində qeydə alınıb. 56 yaşlı aktryorla birlikdə sürücüsü də qəzada vəfat edib.

Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır.

Qeyd edək ki, Sergey Puskepalis "Sadə şeylər", "Bu yay necə bitdi", "Metro" kim filmlərdə rol alıb.

