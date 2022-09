Ukraynada qondarma respublikalar olan Donetsk, Luqansk və Xerson vilayətləri Rusiyaya birləşmək üçün referendum təşkil edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya tərəfindən vilayətlərdə qurulan idarələrdən açıqlama verilib.Röyters agentliyinin məlumatına görə, qondarma respublikalar tezliklə referendum təşkil edəcək.

Qeyd edək ki, Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Rusiyanın nəzarətinə keçən torpaqlarda referendum təşkil ediləcəyi barədə açıqlama vermişdi.

