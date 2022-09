Milli Paralimpiya Komitəsində baş məşqçilərlə iclas keçirilib - FOTOLAR

Milli Paralimpiya Komitəsində (MPK) yay paralimpiya idman növləri üzrə baş məşqçilərlə iclas keçirilib.

Metbuat.az Koomitəyə istinadən xəbər verir ki, yığıncaqda qurumun prezidenti İlqar Rəhimov, icraçı direktor Eldar Babayev, Gənclər və İdman Nazirliyinin nümayəndəsi Sevda Mirzəyeva və paracüdo üzrə dünya çempionatının Təşkilat Komitəsinin sədri Kamal Məmmədov iştirak ediblər.

İ.Rəhimov milli komandaların hazırki fiziki və psixoloji, maddi-texniki bazasının durumu ilə maraqlanıb. Komitə prezidenti Paris-2024 Yay Paralimpiya Oyunlarına iki ildən az müddət qaldığını qeyd edərək bildirib ki, milli komandalar qarşıdan gələn yarışlara çox ciddi şəkildə hazırlaşaraq yarışda iştirak üçün vacib olan reytinq xallarını qazanmalıdırlar. İ.Rəhimov Tokio-2020 Yay Paralimpiya Oyunlarında əldə edilmiş nailiyyətləri xatırladaraq qeyd edib ki, məqsəd qarşıdan gələn paralimpiadada əvvəlki nəticələri ən azı təkrarlamaqdır. O, Parisdə milli komandanın daha çox idman növü və idmançı ilə təmsil olunmağının da vacib olduğunu vurğulayıb

Komitə prezidenti Qarabağ qazilərinin idmana cəlb edilməsi ilə bağlı aparılan işlərdən də söz açıb. Onun sözlərinə görə, Vətən müharibəsi qaziləri artıq milli komandaların sıralarına cəlb edilir, beynəlxalq yarışlarda ölkəni layiqincə təmsil edirlər. Yığmanın tərkibində iştirak edən qazi-paralimpiyaçıların Paris-2024 Yay Paralimpiya Oyunlarına lisenziya əldə edəcəklərinə də böyük ehtimalın olduğu bildirilib.

İ.Rəhimov eyni zamanda ölkədə uşaq paralimpiya hərəkatının inkişafını yüksək qiymətləndirib. Paralimpiya çempionu Vəli İsrafilov, Paralimpiya Oyunları iştirakçısı, para-üzgüçü Dana Şandıbina, paracüdoçu, Avropa çempionatının bürünc mükafatçısı İsmayıl Muradovu misal gətirən komitə prezidenti gələcəkdə də sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların mötəbər yarışlarda ölkəni layiqincə təmsil edəcəklərindən əmin olduğunu vurğulayıb. Eyni zamanda, o, növbəti il dünyada ilk dəfə yaradılan uşaq paralimpiya hərəkatının 10 illik yubileyi ilə bağlı Azərbaycanda silsilə tədbirlərin keçirilməsinin də nəzərdə tutulduğunu deyib.

İ.Rəhimov cari ilin noyabrında Azərbaycanda ilk dəfə keçiriləcək paracüdo üzrə dünya çempionatına hazırılıqların davam etdiyini, yarışın yüskək səviyədə keçəcəyinə və doğma divarlar arasında idmançıların yüksək əzmkarlıq göstərəcəyinə əmin olduğunu vurğulayaraq, baş məşqçilərə müvafiq tapşırıqlar verib.

Komitə prezidenti daha sonra hər bir idman növü üzrə 2023-cü il üçün fəaliyyət planının tərtib olunub idman şöbəsinə təqdim edilməsini tapşırıb. Eyni zamanda, komandalarda nizam-intizama xüsusi diqqətin yetirilməsinin vacibliyini vurğulayıb.

Daha sonra Paris paralimpiadasına hazırlıqla əlaqədar qarşıda duran vəzifələr geniş müzakirə edilib. Baş məşqçilərə yeni idmançıların, o cümlədən Qarabağ qazilərinin cəlb edilməsi, regionlarda fəaliyyətin gücləndirilməsinə dair işlərin keçirilməsinin vacib olduğu bildirilib.

Yay idman növləri üzrə baş məşqçilər öz növbələrində qarşıdan gələn yarışlara hazırlıq, komandaların fiziki və psixoloji durumu ilə bağlı məlumatları komitə rəhbərliyinin diqqətinə çatdırıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.