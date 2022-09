Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 77-ci sessiyasının açılış mərasimində iştirak edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin tviter səhifəsində paylaşım edilib.



“BMT üzləşdiyimiz çağırışların öhdəsindən gəlmək üçün mühüm platforma təqdim edir”, - paylaşımda deyilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.