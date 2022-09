“Arye Qut həyatı boyu xalqlarımız arasında körpü yaradıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu İsrailin Azərbaycandakı səfiri Corc Dik siyasi analitik Arye Qutun vəfatı ilə bağlı “Twitter”də bildirib.

“Bu gün Azərbaycanın və İsrailin əsl vətənpərvəri Arye Gut vəfat edib. O, həyatı boyu xalqlarımız arasında körpü yaratdı”, - diplomat qeyd edib.

Səfir vurğulayıb ki, Arye Qutun irsi yaşayacaq.

