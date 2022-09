Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ilə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda Türkiyə Prezidenti Administrasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, telefon danışığı Prezident Ərdoğanın BMT Baş Assambleyasına müraciətindən əvvəl baş tutub.

