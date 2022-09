2023-cü ildə keçiriləcək Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-Prisinin tarixi dəqiqləşib.

Metbuat.az Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının (FIA) rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, yarış yeni mövsümün ilkin təqvimində planlaşdırıldığı kimi, 28 - 30 apreldə baş tutacaq.

Qeyd edək ki, Bakıdakı son Qran-Pri bu il 10 - 12 iyunda gerçəkləşib. Yarışın qalibi "Red Bull" pilotu Maks Ferstappen olub.

