Odlar Yurdu Universitetindəki qəribə qadağa müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az Unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, sözügedən universitetin bufetində stullar yığışdırılıb. Bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Qeyd edilib ki, bufetdə qalan stullar yalnız müəllimlər üçün nəzərdə tutulub. Səbəb kimi isə "tələbələr bufetdə çox vaxt keçirir" deyə göstərilir.

