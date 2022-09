Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasında iştirak edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, iclasdan çıxdıqdan sonra Ərdoğan "Röyters" xəbər agentliyinin müxbirinin sualllarını cavablandırıb. Ərdoğanın jurnalistə verdiyi cavablar gündəm olub.

Belə ki, müxbirin "Baydenlə ikili şəkildə görüşmək istəyərdiniz?" sualına Türkiyə lideri "O Baydendir, mən də Ərdoğan" cavabını verib.

