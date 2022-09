Rusiya tərəfi Ukraynada həlak olan rus hərbçilərin sayını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoyqu açıqlama verib. O bildirib ki, Ukraynada xüsusi hərbi əməliyyatda 5937 hərbçi ölüb. Şoyqunun sözlərinə görə, xüsusi hərbi əməliyyat Ukraynada qarşıya qoyulan tapşırıq icra edilənə qədər davam edəcək.

