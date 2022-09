ABŞ Yaxın Şərqdə "İran xofu" yaradıb: Məqsəd ərəb ölkələrinə təzyiq etməkdir - ŞƏRH

"İranda keçirilən etiraz aksiyaları hakim elita arasında kəskinləşən mübarizənin nəticəsidir".

Bu fikirləri Metbuat.az-a politoloq Məhəmməd Əsədullazadə deyib. Onun açıqlamasına görə, etirazları idarə edən lider yoxdur və xalqı küçələrə çıxardan sistem daxilində fikir ayrılıqları var.

"Ali dini rəhbər S. Ə. Xameneinin xəstə olması və səhhətinin getdikcə pisləşməsi qruplar arasında bu post uğrunda mübarizə başlayıb. İranda etirazlar sistem daxilində idarə edilən bir etiraz formasıdır və müsbət bir nəticə gözlənilmir. Bu etirazlar heç də inqilabla sonluq tapmayacaq. Bir neçə gündən sonra qruplar ortaq məxrəcə gəlib, etirazları dayandıracaq. Amma, bundan ABŞ və İsrail istifadə edib, sistemə təzyiqlər edə bilər".

Politoloq deyir ki, ABŞ və İsrail İranda hakim rejimin dəyişməsini istəmir. Çünki, ABŞ Yaxın Şərqdə İran xofu yaradaraq ərəb ölkələrinə təzyiq edir. Rəsmi Tehran Zəngəzur dəhlizinin açılmasına qarşıdır. Bu məqsədlə də İran Ermənistan - Azərbaycan sərhəddinə yaxın qoşun göndərib.

Hazırda İranın bir çox şəhərində, o cümlədən, Tehran, Təbriz, Zəncan, Qəzvin, Sari, Məşhəd və digər şəhərlərində etiraz aksiyaları keçirilir. Qeyd edək ki, 16 sentyabrda Tehranda 22 yaşlı Məhsa Əmininin Tehranın əxlaq polisi əməkdaşları tərəfindən öldürülməsinə etiraz olaraq ötən gün İranın bir neçə şəhərində aksiyalar keçirilib. O, şəriət normalarına riayət olunmasına nəzarət edən əxlaq polisinin xüsusi dəstəsi tərəfindən saxlanılıb. Gənc qız İran qanunlarına əsasən hicaba düzgün riayət etməməkdə ittiham edilib.

Metbuat.az

