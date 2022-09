Səfərbərliyin detalları - Ehtiyatda olan təcrübəli hərbçilər çağırılacaq

Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoyqu ölkədə qismən səfərbərlik elan edilməsinin detalları barədə açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, orduya 300 min nəfər çağırılacaq. Şoyqu bildirib ki, Rusiyanın ehtiyatda təqribən 25 milyon nəfər qüvvəsi var. Qismən səfərbərlik nəticəsində bu rəqəmin 1 faizi orduya çağırılacaq.

Müdafiə naziri səfərbərliyə yalnız ehtiyatda olan təcrübəli hərbçilərin çağrılacağını ifadə edib. Rusiyanın 5937 itki verdiyini deyən Şoyqu, Ukraynanın isə ordunun yarısını itirdiyini ifadə edib.

