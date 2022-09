Rusiyada səfərbərliyə kimlər tabedir? - Rus ekspert açıqladı / DETALLAR

Xəbər verdiyimiz kimi, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin qismən səfərbərlik elan edib. Rusiya Federasiyasında səfərbərlik “Müdafiə haqqında”, “Rusiya Federasiyasında səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik haqqında”, “Hərbi vəziyyət haqqında” qanunlarla tənzimlənir.

Bu barədə geniş açıqlama verən hüquqşünas Dmitri Aqranovskinin fikrincə, səfərbərlik elanı zamanı nəzəri olaraq ehtiyatda olan və möhlət hüququ olmayan vətəndaşlar çağırıla bilər. Bunlar 18 yaşdan 50 yaşa qədər hərbi bileti olan və A (etibarlı), B (kiçik məhdudiyyətlərlə etibarlı) və B (məhdud uyğunluq) kateqoriyalarına aid olan kişilərdir.

“Polkovnik-leytenant rütbəsinə qədər olan ehtiyatdakılar yaşından asılı olaraq üç rütbəyə bölünür. Yəni, nəzəri olaraq ən gənc qruplar əvvəlcə səfərbər ola bilər.

Birinci kateqoriyaya yaşı 35-ə qədər olan əsgərlər, matroslar, çavuşlar, miçmanlar, yaşı 50-yə qədər olan kiçik zabitlər, mayorlar, polkovnik-leytenantlar, 55 yaşınadək 2-ci və 3-cü rütbəli kapitanlar daxildir. Bura həmçinin polkovniklər, 60 yaşa qədər 1-ci rütbəli kapitanlar və nəhayət, 65 yaşa qədər yüksək rütbəli zabitlərə aiddir.

İkinci kateqoriyaya yaşı 45-dən az olan əsgərlər, matroslar, çavuşlar, gizirlər, 55 yaşadək kiçik zabitlər, mayorlar, polkovnik-leytenantlar, 60 yaşadək 2-ci və 3-cü rütbəli kapitanlar daxildir. Eyni zamanda, 65 yaşa qədər 1-ci rütbəli polkovniklər, kapitanlar - və nəhayət, 70 yaşa qədər yüksək rütbəli zabitlər daxildir.

Üçüncü kateqoriyaya yaşı 50-yə qədər olan əsgərlər, matroslar, çavuşlar, gizirlər və gizirlər, 60 yaşınadək kiçik zabitlər, mayorlar, polkovnik-leytenantlar, 65 yaşınadək 2-ci və 3-cü rütbəli kapitanlar daxildir.

Qeyd edim ki, sentyabrın 20-də Rusiya Federasiyasının Dövlət Duması Cinayət Məcəlləsinə "səfərbərlik", "hərbi vəziyyət" və "müharibə vaxtı" kimi anlayışları daxil etdi. Deputatlar bununla ancaq qanundakı boşluğu doldurublar və bu o demək deyil ki, dəyişikliklər ediləndən sonra səfərbərlik başlayacaq”.

Öz növbəsində, vəkil Alexander Latyn bildirib ki, Rusiya qanunvericiliyə uyğun olaraq səfərbərlik yalnız Rusiya Federasiyası Prezidentinin Fərmanı ilə qismən və ümumi olaraq elan edilir.

Bəs qismən səfərbərlik necə başa düşülməlidir? Ekspert bu sualın cavabında bildirib ki, qismən səfərbərlik zamanı vətəndaşa sadəcə olaraq səfərbərlik ehtiyatına götürülməsi barədə məlumat verilir.

“Hər bir hərbi komissarlıq bölgədən və əhalinin sayından asılı olaraq hərbi vəziyyət, müharibə və ya müharibə vaxtı elan edildikdə səfərbərlik ehtiyatı yaradır. Bu səfərbərlik ehtiyatına həm qanunla müəyyən edilmiş müddəti keçmiş çağırışçılar, həm də müqavilə əsasında xidmət edən hərbi qulluqçular və zabitlər daxildir. Onlar qismən səfərbərlik halında hərbi xidmətə çağırılırlar. Ümumi səfərbərlik elan edildiyi halda isə hamı hərbi xidmətə çağırılır. Səfərbərliyə cəlb olunan vətəndaş hərbi xidmətə yararlılıq üçün hərbi həkim komissiyası dediyimiz tibbi müayinədən keçməlidir. Səfərbərliklər bağlı hər bir vətəndaş kateqoriyası üçün ayrıca meyarımız var. Ümumilikdə, 50 yaşına çatmamış vətəndaşlar, müddətli həqiqi hərbi xidmət keçmiş hərbi qulluqçular, müqaviləli əsgər, çavuş və zabitlər də, müəyyən yaş həddi əsasında səfərbərliyə çağrılır”.

Alexander Latyn onu da qeyd edib ki, səfərbərlik haqqında konkret nəsə demək çox çətindir, çünki Rusiyada bu məsələ ilə bağlı qanunda boşluqlar var.

Qeyd edək ki, Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoyqu ölkədə qismən səfərbərlik elan edilməsinin detalları barədə açıqlama verib. Onun sözlərinə görə, orduya 300 min nəfər çağırılacaq. Şoyqu bildirib ki, Rusiyanın ehtiyatda təqribən 25 milyon nəfər qüvvəsi var. Qismən səfərbərlik nəticəsində bu rəqəmin 1 faizi orduya çağırılacaq. Müdafiə naziri səfərbərliyə yalnız ehtiyatda olan təcrübəli hərbçilərin çağrılacağını ifadə edib. Rusiyanın 5937 itki verdiyini deyən Şoyqu, Ukraynanın isə ordunun yarısını itirdiyini ifadə edib.

Gülbəniz Hüseynli

