Ötən gün Bakının Binəqədi rayonu, Mir Cəlal küçəsi 72 ünvanında yaşayan 18 yaşlı qız 8-ci mərtəbədən yıxılaraq ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə şahidlərinin ATV xəbər-ə bildiriblər ki, 18 yaşlı qız 2 ayın gəlini olubmuş. O, pəncərə silərkən ehtiyatsızlıqdan 8-ci mərtəbədən düşüb.

Şahidlər həmçinin bildirir ki, mərhum hamilə imiş .

Faktla bağlı Binəqədi rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

