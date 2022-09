Paşinyanın ölən əsgərin məzarına qoyduğu çələngi tulladılar

Ermənistanda hökumətə qarşı etirazlar davam edir.

Metbuat.az Erməni mediasına istinadən xəbər verir ki, döyüşlərdə ölən əsgərin atası Armen Qalstyan etiraz məqsədi ilə prezident Vaaqn Xaçaturyanın və baş nazir Nikol Paşinyanın hərbçilərin məzarına qoyduğu çələngi tullayıb. O bildirib ki, ölən əsgərlərin anaları ilə kobud rəftar edənlərin, ölənlərin xatirəsinə əklil qoymağa ixtiyarı yoxdur.

Qeyd edək ki,prezidetn və baş nazir döyüşlərdə ölən erməni əsgərlərin dəfn olunduğu Yerablur məzarlığına çələng qoymuşdu.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.