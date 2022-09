İranda şiddətli toqquşmalar gedir: Ölənlər var - VİDEO

İranda 22 yaşlı Məhza Əmininin ölümündən sonra başlayan etiraz aksiyaları səngimir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bir sıra iri şəhərlərdə küçələrə çıxan qəzəbli sakinlər, hökumət əleyhinə şüarlar səsləndiriblər. Tehranda polis nümayişçilərə sərt müdaxilə edib. Qeyri-rəsmi mənbələr toqquşmalar nəticəsində 5 nəfərin öldüyünü yazır. Lakin məlumat rəsmi dairələr tərəfindən təsdiq edilməyib. Fars agentliyinin məlumatına görə, aksiya zamanı qadınlar baş örtüklərini çıxararaq, etirazlarını ifadə ediblər.

Qeyd edək ki, əxlaq polisi 22 yaşlı Məhza Əminini “örtmə qaydaları”nı pozduğuna görə nəzarətə götürüb. Qadın nəzarətdə olan zaman ölüb. İddialara görə, polis qadına güc tətbiq edib.

