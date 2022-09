Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişel Rusiyada qismən səfərbərlik elan edilməsinə münasibət bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Şarl Mişel bu barədə "Twitter" hesabında paylaşım edib.

"2022-ci il Beynəlxalq Sülh Günündə BMT Baş Assambleyasında ölkələr əməkdaşlıq, təhlükəsizlik və rifah üçün çalışırdığı halda Kreml səfərbərlik elan edir. Bu müharibədə yalnız bir işğalçı Rusiya və bir də təcavüzə məruz qalan Ukrayna var. Aİ-nin Ukraynaya dəstəyi sabit qalacaq" - paylaşımda deyilir.

