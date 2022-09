Qazaxıstanda növbədənkənar prezident seçkiləri noyabrın 20-də keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qazaxıstanın Dövlət başçısı Kasım Jomart Tokayev “Qazaxıstan Respublikası Prezidentinin növbədənkənar seçkilərinin təyin edilməsi haqqında” fərman imzalayıb.

