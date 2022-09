Sosial şəbəkə seqmentlərində “şəhid bacısı” adı altında saxta profillər vasitəsilə vətəndaşlardan onlayn pul toplayan şəxs müəyyən olunub.

Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətindən verilən məlumata görə, polis əməkdaşlarının keçirdiyi tədbirlərlə 2000-ci il təvəllüdlü Elşad Quliyev saxlanılaraq məsuliyyətə cəlb edilib.

O törətdiyi əməli etiraf edib.

Araşdırmalar davam etdirilir.

