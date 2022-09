ABŞ Putinin nüvə silahından istifadə ilə bağlı bəyanatına CAVAB VERDİ

“ABŞ administrasiyası Rusiya prezidentinin nüvə silahından istifadə ehtimalı ilə bağlı dediklərini ciddi qəbul edib”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ağ Ev-dən yayılan açıqlamada bildirilib. Eyni zamanda, vurğulanıb ki, hələlik ABŞ strateji baxımdan hazırlıqların səviyyəsini artırmağa ehtiyac görmür.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl Rusiya prezidenti Vladimir Putin vətəndaşlara qismən səfərbərliyin tətbiqi ilə bağlı videomüraciəti zamanı demişdi ki, “Əgər onun ərazi bütövlüyü təhlükə altına düşərsə, Rusiya bütün mümkün vasitələrdən istifadə edəcək. Bu vasitələrə nüvə silahından istifadə də daxildir”.

Metbuat.az

