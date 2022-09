Xəzər dənizinin ən böyük barjı əsaslı təmir olunub - VİDEO

Dəniz stasionar platformalarının tikintisi üçün böyükölçülü dayaq bloklarının daşınmasında istifadə olunan “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin (ASCO) “STB-1” barjı “Bibiheybət” Gəmi Təmiri Zavodunda əsaslı təmir olunub.

Metbuat.az ASCO-ya istinadən xəbər verir ki, təmir çərçivəsində barj üzrə baş mühərriklər, nasoslar, kompressorlar, buraxıcı hava balonları, boru sistemləri, göyərtədə yerləşən mexanizm və avadanlıqlar, dib-yan armaturları, protektor qurğuları təmir olunub, köməkçi mühərriklər sazlanıb.

Gəminin generatorları, işıqlandırma sistemləri, elektrik avadanlıqları, və idarəetmə sistemlərində də təmir işləri aparılıb. “STB-1”-in sağ və sol göyərtəsində yerləşən qoruyucu tirlərin müəyyən hissələri isə modifikasiya olunub.

Bundan başqa, təmir çərçivəsində zəncir qutuları, lövbər zəncirləri, gəminin sualtı, suüstü hissəsi, ballast çənləri, yük göyərtəsi, maşın şöbəsi və mexanizmlər təmizlənərək rənglənib.

Heyətin yaşayış şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün yeməkxana, sanitar qovşaqlar, istirahət otağı və kayutlarlarda da zəruri işlər yerinə yetirilib.

Təmirdən yeni çıxan barj Azəri-Mərkəzi-Şərqi layihəsində istismar olunması üçün bp şirkətinə icarəyə verilib.

Məlumat üçün bildiririk ki, “STB-1” barjının uzunluğu 163, eni 45 metr, göyərtəyə yükgötürmə qabiliyyəti 18000 tondur. Bu da onun Xəzər dənizində ən böyük barj olduğunu deməyə əsas verir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.