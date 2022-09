Şuşada beynəlxalq şahmat turniri keçirilir - FOTO

Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Şahmat Federasiyası və Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğunun birgə təşkilatçılığı ilə “Shusha Chess-2022” beynəlxalq şahmat turnirinə start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Şuşada keçirilən turnirdə ilk gedişi kişilərin yarışında gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov, qadınların mübarizəsində isə gürcüstanlı dünya çempionu Nona Qaprindaşvili ediblər.

Qadınların yarışında ilk turda Gövhər Beydullayeva Xanım Balacayeva, Nana Dzaqnidze (Gürcüstan) Günay Məmməzadə, Ülviyyə Fətəliyeva Gülnar Məmmədova, Marsel Efroimski (İsrail) Yolanta Zavadska (Polşa), Kübra Öztürk Güvənli (Türkiyə) Meri Arabidze (Gürcüstan) ilə qarşılaşır.

Kişilərin mübarizəsində birinci turda Şəhriyar Məmmədyarov Qədir Hüseynov, Teymur Rəcəbov Parham Maqsudlu (İran), Rüstəm Qasımcanov (Özbəkistan) Rauf Məmmədov, Vasif Durarbəyli Hao Vanq (Çin), Mustafa Yılmaz (Türkiyə) isə Santoş Qucrati Vidit (Hindistan) ilə üz-üzə gəlir.

Turnirə sentyabrın 24-də yekun vurulacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.