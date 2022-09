“Rusiyanın hərəkətləri BMT Nizamnaməsinin ciddi şəkildə pozulmasıdır”.

Metbuat.az CNN-ə istinadən xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Cozef Bayden BMT Baş Assambleyasında çıxışı zamanı deyib.

“Prezident Putin Avropaya qarşı açıq nüvə təhdidləri edib və nüvə silahının yayılmaması rejiminin öhdəliklərinə məhəl qoymadığını göstərib”, - o bildirib.

