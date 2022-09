Fransa Prezidenti Emmanuel Makron Böyük Britaniyanın keçmiş Kraliçası 2-ci Elizabetin dəfn mərasiminə avtobusda ayaq üstə gedibmiş.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial mediada görüntülər yayılıb. Sosial media istifadəçiləri Makronu lağa qoyublar. Onlar “köməkçi Makron” deyə rəylər yazıblar. İddialara görə, Makron avtobusda oturmağa yer tapmayıb. Qeyd edək ki, 2-ci Elizabetin dəfninə yalnız ABŞ Prezidenti Co Bayden avtomobillə gedib.

