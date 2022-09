Bakıda 119 nömrəli marşrut xəttindədə bu gün səhər saatlarında insident yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkədə görüntülər yayılıb. Belə ki, sürücü nəqliyyat vasitəsini yolda saxlayıb, sürməyəcəyini deyib. Buna səbəb sərnişinlərin avtobusdakı vəziyyətdən narazılıqları olub.

Yolda qalan insanlar narazılıqlarını bildirdikdən sonra sürücü yoluna davam edib.

