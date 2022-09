Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) Rəqəmsal Texnologiyalar və İnnovasiyaların İnkişafı Baş İdarəsinin rəisi, polkovnik Elçin Mirzəxanov 55 yaşında qəfildən vəfat edib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, E.Mirzəxanovun hansı şəraitdə və hansı səbəbdən öldüyü məlum deyil.

O, Bakıda torpağa tapşırılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.