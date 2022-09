Zelenski Ərdoğana təşəkkür edib

Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana təşəkkür edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukrayna lideri bu barədə tviter hesabında əsirlərin qaytarılması ilə bağlı paylaşımında yazıb.

"215 nəfər Rusiya əsirliyindən geri qaytarılıb: Azovstal və Mariupolun 188 müdafiəçisi, 108 Azov döyüşçüsü, milli qvardiya, dəniz piyadaları, sərhədçilər, polislər, ərazi müdafiəsi, Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları. İndi təhlükəsiz yerdədirlər. Biz xatırlayırıq və hamını xilas etməyə çalışırıq.

Ərdoğanla əldə etdiyimiz razılaşmalara görə, azad edilən 5 Azov komandiri müharibənin sonuna qədər Türkiyədə rahat şəraitdə olacaq. Onlar ailələri ilə görüşə biləcəklər. Prezident Ərdoğana xalqımızın azad edilməsində öncül roluna görə ürəkdən təşəkkür edirəm", - paylaşımda deyilir.



