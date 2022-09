"Putin Ukraynanı yox etməyə çalışır" - Avropadan nüvə təhdidinə cavab

Avropa Birliyi Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar paketi hazırlayır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Avropa İttifaqının Xarici siyasət və Təhlükəsizlik məsələləri üzrə Ali Nümayəndəsi Cozep Borrell açıqlama verib. O bildirib ki, sanksiyalar Prezident Vladimir Putinin səfərbərlik elan etməsinə və nüvə silahı barədə təhdidlər səsləndirməsinə cavabdır.

Borell həmçinin Ukraynaya silah dəstəyinin artırılmasına qərar verdiklərini ifadə edib. Borell iddia edib ki, Putin Ukraynanı xəritədən silmək istəyir.

