BMT Baş Assambleyasının iclasında iştirak etmək üçün Nyu-Yorkda səfərdə olan Fransa Prezidenti Emmanuel Makron amerikalı həmkarı Co Baydenlə bir araya gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABC televiziyası məlumat yayıb. Məlumata görə, tərəflərin əsas müzakirə mövzusu Ukrayna-Rusiya müharibəsi olub. Liderlər Ukraynaya dəstəklərini təkrar ediblər. Həmçinin Prezidentlər İran və Hind-Sakit Okeanı regionundakı təhlükələr barədə danışıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.