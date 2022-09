Ukraynada müharibənin gedişatı dəyişir - Rusiyanın bu həmləsi bütün planları alt-üst etdi

“Rusiyaya birləşdirilən torpaqların müdafiə edilməsi üçün nüvə silahı da daxil olmaqla bütün silahlardan istifadə edilə bilər”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının sədr müavini Dmitri Medvedev deyib. O sosial media hesabındakı açıqlamasında bildirib:

“Referendumlar keçiriləcək və Donbas respublikası ilə digər vilayətlər Rusiyaya qəbul ediləcək. Birləşdirilən bütün torpaqların müdafiəsi Rusiya Silahlı Qüvvələri tərəfindən gücləndiriləcək. Rusiya bu torpaqları qorumaq üçün təkcə səfərbərlik imkanlarından deyil, strateji nüvə silahları və yeni prinsiplərə əsaslanan silahlar da daxil olmaqla bütün rus silahlarını istifadə edə biləcəyini elan etdi”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.