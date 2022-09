İngiltərə yenə faiz dərəcələrini artırdı: Son 14 ilin rekord həddi

Böyük Britaniyada faiz dərəcələri 1,75%-dən 2,25%-ə qaldırılıb.

Metbuat.az BBC-yə istinadən xəbər verir ki, bu, son 14 ilin ən yüksək göstəriciləridir.

Artıq yeddinci dəfədir ki, İngiltərə Bankı qalxan qiymətləri dayandırmaq üçün mübarizə apararkən faiz dərəcəsini artırıb.

Ölkədə qiymətlərin yüksəlməsi sürətləndiyi üçün ötən dekabr ayından faiz dərəcələri yüksəlir. İnflyasiya hazırda təxminən 40 ilin ən yüksək tempindədir. Hökumətin qaz və elektrik enerjisi xərclərinin ev təsərrüfatlarına təsirini məhdudlaşdırmaq üçün müdaxiləsinə baxmayaraq, oktyabr ayında inflyasiyanın daha yüksək olacağı proqnozlaşdırılır.

Faiz dərəcələrinin artırılması nəzəri olaraq insanları daha az borc götürməyə və daha az xərcləməyə təşviq etməli olduğu düşünülür. Bu, həm də insanları daha çox qənaət etməyə sövq etməlidir. Bununla belə, dərəcəsin artırılmasının Böyük Britaniyanın iqtisadi artımına zərbə vura biləcəyi riski də var.

Maliyyə böhranından sonra, İngiltərə Bankının Böyük Britaniyanın 2016-cı ildə Avropa İttifaqından çıxmaq üçün verdiyi səsvermədən sonra, eləcə də Covid pandemiyası zamanı ixtisarlara müdaxilə etdikdən sonra borclanma xərcləri rekord səviyyədə qaldı və ya ona yaxın oldu.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.