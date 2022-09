Makron BMT-dəki çıxışı zamanı rəzil oldu - FOTO

Fransa Prezidenti Emmanuel Makronun BMT Baş Assambleyasındakı çıxışı və onun müraciəti zamanı zalın boş olması müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Makron çıxışı zamanı Rusiyanın Ukraynadakı hərbi varlığından danışıb. Bu isə sosial mediada və siyasətçilər arasında birmənalı qarşılanmayıb. Fransanın Afrikada hərbi qüvvələrinin olduğu halda Rusiyanı ittiham etməsinə etiraz edilib. Fransız siyasətçi Fransoa Asseline Makronun çıxışının uğursuz olduğunu ifadə edib.

O həmçinin qeyd edib ki, Makron biabırçı şəkildə rəzil edilib. “Nümayəndələrin ¾-ü zalı tərk etmişdi. Onlar istirahət etməyi və siqaret çəkməyi Makronu dinləməkdən üstün tutdular” - siyasətçi qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.