Rusiyaya qarşı sanksiyaları ləğv edin - Viktor Orban

Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban Rusiyaya qarşı sanksiyaların qaldırılması üçün Avropa Birliyinə çağırış edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi artıq bölgəsəl məsələ olmaqdan çıxaraq, qlobal iqtisadi müharibəyə çevrilib. Orban müharibənin gələn il də davam edəcəyini ifadə edərək, Rusiyaya qarşı sanksiyaların bu ilin sonuna qədər ləğv edilməsinə çağırıb. Orban sanksiyalar səbəbilə qiymətlərin artdığını ifadə edib.

Qeyd edək ki, Macarıstan Rusiyaya qarşı tətbiq edilən bir sıra sanksiyalara qoşulmayıb.

