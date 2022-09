UEFA-nın rəsmi səhifəsi Musa Qurbanlının qol sevincini paylaşdı - FOTO

UEFA Avropa Liqasının rəsmi səhifəsi Qurban Qurbanovun oğlu Musa Qurbanlının fotosunu paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, nüfuzlu futbol təşkilatı “Qarabağ”ın oyunçusunun “Zirə” ilə qarşılaşmada vurduğu qoldan sonra etdiyi hərəkəti paylaşaraq bunları yazıb:

“Qarabağ” = beynəlxalq fasilədə liqanın zirvəsi”.

Qeyd edək ki, "Qarabağ"ın futbolçusu Musa Qurbanlı "Zirə"ni 7:1 hesabı ilə məğlub etdikləri görüşdə 4 qola imza atıb. Bununla da Qurban Qurbanovun oğlu Azərbaycan çempionatlarında 38-ci pokerin müəllifi olub.

