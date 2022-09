Məmmədyarov maksimum nəticə ilə vahid lider oldu - "Shusha Chess 2022"

Şuşada ilk beynəlxalq şahmat turnirində növbəti görüşlər keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ikinci yarış günündə rapid üzrə 4 tur oynanılıb.

Kişilərin mübarizəsində ilk gedişi Azərbaycan Şahmat Federasiyasının rəhbəri, Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının vitse-prezidenti Mahir Məmmədov edib. Azərbaycan təmsilçilərindən Şəhriyar Məmmədyarov bütün qarşılaşmaları qələbə ilə başa vuraraq, maksimum nəticə ilə liderliyə yüksəlib. Teymur Rəcəbov 1 qalibiyyət, 2 heç-heçə, 1 məğlubiyyət, Vasif Durarbəyli 1 qələbə, 1, heç-heçə, 2 məğlubiyyət, Rauf Məmmədov 2 heç-heçə , 2 məğlubiyyət, Qədir Hüseynov isə 3 məğlubiyyət və 1 heç-heçə ilə yadda qalıb.

Kişilər

II tur

Hao Vanq (Çin) - Rüstəm Qasımcanov (Özbəkistan) - 0,5:0,5

Santoş Qucrati Vidit (Hindistan) - Qədir Hüseynov - 1:0

Rauf Məmmədov - Şəhriyar Məmmədyarov - 0:1

Parham Maqsudlu (İran) - Vasif Durarbəyli - 1:0

Mustafa Yılmaz (Türkiyə) - Teymur Rəcəbov - 0:1

III tur

Vasif Durarbəyli - Mustafa Yılmaz (Türkiyə) - 0,5:0,5

Teymur Rəcəbov - Santoş Qucrati Vidit (Hindistan) - 0,5:0,5

Şəhriyar Məmmədyarov - Hao Vanq (Çin) - 1:0

Rüstəm Qasımcanov (Özbəkistan) - Parham Maqsudlu (İran) - 0,5:0,5

Qədir Hüseynov - Rauf Məmmədov - 0,5:0,5

IV tur

Mustafa Yılmaz (Türkiyə) - Rüstəm Qasımcanov (Özbəkistan) - 0,5:0,5

Santoş Qucrati Vidit (Hindistan) - Rauf Məmmədov - 1:0

Parham Maqsudlu (İran) - Şəhriyar Məmmədyarov - 0:1

Teymur Rəcəbov - Vasif Durarbəyli - 0:1

Hao Vanq (Çin) - Qədir Hüseynov - 1:0

V tur

Rauf Məmmədov - Hao Vanq (Çin)

Vasif Durarbəyli - Santoş Qucrati Vidit (Hindistan) - 0:1

Şəhriyar Məmmədyarov - Mustafa Yılmaz (Türkiyə) - 1:0

Qədir Hüseynov - Parham Maqsudlu (İran) - 0:1

Rüstəm Qasımcanov (Özbəkistan) - Teymur Rəcəbov - 0,5:0,5

Xal durumu: Şəhriyar Məmmədyarov - 10, Santoş Qucrati Vidit (Hindistan) - 9, Vasif Durarbəyli - 5, Teymur Rəcəbov - 5, Rüstəm Qasımcanov (Özbəkistan) - 5, Hao Vanq (Çin) - 4, Rauf Məmmədov - 3, Mustafa Yılmaz (Türkiyə) - 2, Qədir Hüseynov - 1

Qadınların yarışında isə ilk gedişi Türkiyə Şahmat Federasiyasının prezidenti və FIDE-nin vitse-prezidenti Gülkız Tulay edib.

İkinci gündə qadın şahmatçılar arasında aşağıdakı nəticələr qeydə alınıb.

Qadınlar

II tur

Gülnar Məmmədova - Meri Arabidze (Gürcüstan) - 0:1

Gövhər Beydullayeva - Marsel Efroimski (İsrail) - 0,5:0,5

Kübra Öztürk Güvənli (Türkiyə) - Nana Dzaqnidze (Gürcüstan) - 0:1

Yolanta Zavadska (Polşa) - Ülviyyə Fətəliyeva - 1:0

Xanım Balacayeva - Günay Məmmədzadə - 1:0

III tur

Ülviyyə Fətəliyeva - Gövhər Beydullayeva - 0:1

Meri Arabidze (Gürcüstan) - Yolanta Zavadska (Polşa) - 1:0

Nana Dzaqnidze (Gürcüstan) - Gülnar Məmmədova - 1:0

Marsel Efroimski (İsrail) - Xanım Balacayeva - 1:0

Günay Məmmədzadə - Kübra Öztürk Güvənli (Türkiyə) - 1:0

IV tur

Xanım Balacayeva - Kübra Öztürk Güvənli (Türkiyə) - 0:1

Marsel Efroimski (İsrail) - Ülviyyə Fətəliyeva - 0:1

Yolanta Zavadska (Polşa) - Nana Dzaqnidze (Gürcüstan) - 1:0

Gövhər Beydullayeva - Meri Arabidze (Gürcüstan) - 0,5:0,5

Gülnar Məmmədova - Günay Məmmədzadə - 0,5:0,5

V tur

Kübra Öztürk Güvənli (Türkiyə) - Gülnar Məmmədova - 1:0

Meri Arabidze (Gürcüstan) - Marsel Efroimski (İsrail) - 0:1

Nana Dzaqnidze (Gürcüstan) - Gövhər Beydullayeva - 1:0

Günay Məmmədzadə - Yolanta Zavadska (Polşa) - 0:1

Ülviyyə Fətəliyeva - Xanım Balacayeva - 0,5:0,5

Xal durumu: Nana Dzaqnidze (Gürcüstan) - 9, Marsel Efroimski (İsrail) - 6, Yolanta Zavadska (Polşa) - 6, Kübra Öztürk Güvənli (Türkiyə) - 6, Meri Arabidze (Gürcüstan) - 5, Gövhər Beydullayeva - 5, Ülviyyə Fətəliyeva - 4, Xanım Balacayeva - 4, Günay Məmmədzadə - 3, Gülnar Məmmədova - 2.

Qeyd edək ki, "Shusha Chess 2022"yə sentyabrın 24-də yekun vurulacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.