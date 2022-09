Rəisi Nyu-Yorkda məşhur jurnalistə şərt qoydu - Jurnalistin fotosu ilə gündəm oldu / FOTO

İran Prezidenti İbrahim Rəisi CNN televiziyasına müsahibə verməkdən imtina edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nyu-Yorkda BMT-nin 77-ci sessiyasında iştirak edən Rəisi bu addımı jurnalistin başı açıq olduğu üçün atıb.

Jurnalist Kristina Amanpur tviter hesabında yazıb ki, müsahibə üçün əvvəlcədən razılıq əldə olunub. Amma İbrahim Rəisi Amanpura başının bağlı olması şərtini qoyub. 40 dəqiqəlik danışıqlardan sonra jurnalist bunu tələbi rədd edib. O bildirib ki, müsahibə alacağı yer İran yox, Nyu-Yorkdur. Bu etirazdan sonra Prezident müsahibəyə gəlməyib.

Kristina Amanpur isə sosial şəbəkə hesabında bu fotonu paylaşıb.



