Rus qadınlar kişiləri müharibəyə buraxmır - Aksiya başladı

Rusiyalı qadınlar həyat yoldaşlarının orduya cəlb olunmaması üçün hərəkətə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Daily Mail” qəzeti məlumat yayıb. Bildirilir ki, onlar həyat yoldaşlarının və sevgili olduqları oğlanların müharibəyə getməməsi üçün onların əllərini və ayaqlarını sındıracaqlarını ifadə ediblər. Bu çağırış atlında sosial mediada aksiya başlayıb. Onlar bildiriblər müharibənin bitməsi üçün həyat yoldaşlarına xəsarət yetirməyə hazırdırlar.

Qeyd edək ki, Rusiyada səfərbərlik elan ediləndən sonra Rusiya üzrə “Google” axtarış sistemində “evdə qolu necə sındırmaq olar?” formasında axtarışlar artıb. Səfərbərlikdən sonra insanların xarici ölkələrə də axını artıb. Rusiyanın rəsmi dairələri orduya cəlb edilə biləcək şəxslərin sərhəddən buraxılmayacağını ifadə edib.

