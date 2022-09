Tanınmış aktrisanın maşınına hücum edildi - VİDEO

Aktrisa Raksana İmirin başına iş gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, instaqram hesabında paylaşdığı videoda bildirib ki, yaşadığı binanın qarajında komendantın ona göstərdiyi yerdə maşınını saxlayıb. Lakin mühafizə həmin yerin başqasına aid olduğunu bildirərək avtomobili kənara çəkməsini istəyib.

Xəbərdarlıqdan sonra sənətçi qaraja düşüb və həmin an bir qadın aktrisaya hücum edərək ona nalayiq sözlər deyib.

"Bildiyiniz vəhşi idi, qoluma cırmaq atdı, eşitmədiyim söyüşləri söydü. Maşının qapısını güclə bağladım. Sonra avtomobilimi təpikləməyə başladı. Hüquqlarım tapdalanıb, çox xahiş edirəm mənə kömək olun”, - deyə o, polisə müraciət edib.

