ANS-in tanınmış aparıcısına VƏZİFƏ VERİLDİ

Tanınmış aparıcı, jurnalist Kəmalə Əlisgəndər qızına “ARB 24”-də vəzifə verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, O, "ARB 24"də "Xəbərlər" departamentində şef redaktor kimi fəaliyyətə başlayıb.

Qeyd edə k ki, K.Əlisgəndərqızı 1995-2005-ci illərdə AzTV-də aparıcı, redaktor, müxbir, 2005-2016-ci illərdə ANS-də "Şirin çay", "İç xəbər", "Xəbərçi" layihələrində aparıcı, rəhbər, redaktor, müxbir, 2016-2017-ci illərdə "İnterAz" televiziyasında xəbərlərin baş redaktoru, 2018-ci ildən İTV-nin "Xəbərlər" departamentinin direktor müavini vəzifələrində vəzifələrində çalışıb.



2020-ci ildə Prezident İlham Əliyev tərəfindən “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilib.

