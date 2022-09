Əməkdar incəsənət xadimi, məşhur bəstəkar Cavanşir Quliyevin qardaşı vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə bəstəkarın yaxınları sosial şəbəkədə məlumat yayıb. Quliyevin Şəkidə yaşayan qardaşı Elşad Quliyev uzun sürən xətəlikdən sonra 69 yaşında vəfat edib. Elşad Quliyev tanınmış stomatoloq olub.

Qeyd edək ki, bəstəkar Cavanşir Quliyev 19 il Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətindən yaşadıqdan sonra birdəfəlik Bakıya köçüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.