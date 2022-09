ARB TV-nin aparıcısı Rüfət Seyidov Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində olan Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyinin törəmə cəmiyyəti olan DOST İş Mərkəzinin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri və mətbuat katibi vəzifəsinə təyinat olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə aparıcı özü məlumat yayıb.

O, həmçinin bildirib ki, artıq "ARB MEDİA GROUP"la yollarını ayırıb.



