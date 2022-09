ABŞ-ın dövlət katibi Antoni Blinkenin atası Donald Blinken 96 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə BBC məlumat yayıb. Donald Blinken Nyu-York ştatından yaşadığı evdə dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Donald Blinken 1994-1997-ci illərdə ABŞ-ın Macarıstandakı səfiri olub. O, ikinci dünya müharibəsi vaxtı ABŞ Hava Qüvvələrində xidmət edib. Donald Blinken bir sıra ordenlərə layiq görülüb.

