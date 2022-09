​Ukraynanın işğal edilmiş ərazilərində "referendum" başladı

İşğal edilmiş Ukrayna torpaqlarının Rusiyaya birləşdirilməsi üçün qondarma referendum başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Trthaber yerli mənbələrə istinadən məlumat verib. Məlumata görə, “referendum” əvvəlcədən elan edildiyi kimi Donbas, Zaporojye və Xersonda keçirilir. Donetskdəki qondarma səsvermə isə hələlik başlamayıb. Bildirilir ki, təhlükəsizlik məsələlərinə görə, qondarma səsvermə seçki məntəqələrində deyil, sakinlərə müraciət əsasında keçirilir. Belə səsvermə 4 gün davam edəcək.

Sentyabr ayının 27-də isə məntəqələrdə də səs vermək mümkün olacaq. Seçkilər Rusiyanın işğal edilmiş ərazilərə təyin etdiyi idarələr tərəfindən keçirilir.

