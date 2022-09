Bakıda yaşlı qadına zorakılıq edilməsi ilə bağlı yayılan videogörüntülər araşdırılır.

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, sosial şəbəkədə yayılan görüntülərlə bağlı araşdırmalara başlanılıb. Araşdırmaların sonunda məsələyə hüquqi qiymət veriləcək.

Qeyd edək ki, sosial şəbəkələrdə 90 yaşlı qadına qarşı oğlu və gəlini tərəfindən zorakılıq edilməsi ilə bağlı görüntülər yayılıb.

