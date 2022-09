Kadırov xəbərdarlıq etdi - Aksiya təşkil edənlər cəbhəyə göndəriləcək

“Çeçenistanda səfərbərlik elan etməyə ehtiyac yoxdur”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Çeçenistan lideri Ramzan Kadırov açıqlama verib. O bildirib ki, müharibə başlayandan 20 min çeçen döyüşlərə qoşulub və plan artıqlaması ilə yerinə yetirilib. Çeçenistan rəhbəri səfərbərliyə qarşı aksiya keçirən sakinlərə də xəbərdarlıq edib. Onun sözlərinə görə, Qroznıda etiraz təşkil edən 40-a yaxın qadının qohumları səfərbərliyə cəlb edilib. Kadırov aksiya təşkil edənlərin özləri ya da qohumlarının cəbhəyə göndəriləcəyini ifadə edib.

Qeyd edək ki, sosial mediada səfərbərlikdən sonra çeçenlərin cəbhəyə getməsi ilə bağlı video yayılmışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.