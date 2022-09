Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov "Xalq qəzeti"nin baş redaktoru təyin olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu gün kollektivə təqdim olunub.

Qeyd edək ki, "Xalq qəzeti"nin baş redakoru Həsən Həsənov idi. o, sentyabrın 21-i vəzifəsindən azad edilmişdi.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.