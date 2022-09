Deputatlar da müharibəyə çağırıldı - Cəbhədə döyüşəcəklər

Rusiyada səfərbərlikdən sonra Hakim Vahid Rusiya Partiyasından olan 4 deputat hərbi xidmətə çağrılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ria novosti məlumat yayıb. Bildirilir ki, onlar Dmitri Sablin, Sergey Sokol, Vitali Milonov və Dmitri Xubezovdur. Məlumata görə, deputatlar bununla bağlı ərazilərini partiya şurasına təqdim ediblər. Bildirilir ki, səfərbərliyə çağrılan şəxslər bir neçə günlük təlim keçəndən sonra xüsusi hərbi əməliyyat zonasında göndəriləcək.

Qeyd edək ki, Prezident Vladimir Putinin elan etdiyi səfərbərlik 300 min nəfəri əhatə edir. Onlar birdəfəlik deyil, mərhələli şəkildə orduya çağrılır.

