Bakıda dəhşətli yol nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az Manşet.az-a istinadən xəbər verir ki, Sabunçu rayonunda Dövlət Gömrük Akademiyasının qarşısında yolu keçmək istəyən iki tələbəni avtomobil vurub. Nəticədə tələbələr dünyasını dəyişib. Hadisə yerinə Yol patrul xidmətinin əməkdaşları və təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub.

Ölən şəxslərin şəxsiyyəti dəqiqləşdirirlir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

