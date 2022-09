“Rusiya ordusu dağıldı” - Müharibəni Putin özü idarə edir - Kəşfiyyat

Rusiya ordusu Ukraynada çökmək üzrədir.

Metbuat.az CNN-ə istinadən xəbər verir ki, ABŞ kəşfiyyatının hazırladığı hesabatda belə deyilir. Məlumata görə, uğursuzluq səbəbilə Prezident Vladimir Putin məsələni öz nəzarətinə götürüb. O, Ukraynadakı komandanlara əmrləri şəxsən özü birbaşa verir. Bildirilir ki, Rusiya ordusunda Ukraynanın hücumundan necə müdafiə olunacaqlarına dair fikir ayrılıqları var. Hərbçilər tez-tez komandanların əmrləri ilə bağlı şikayətlər edirlər. Komandanlar əsas qüvvələrini haraya yönəldəcəklərinə dair fikir birliyinə gələ bilmir.

Bu səbəblərə görə, Putin əmrləri şəxsən verir. Rusiya ordusu Ukraynanın şərqində və cənubunda müdafiə mövqeyinə çəkilib.

