Çavuşoğlu müsəlmanlara çağırış etdi - Birləşmək zamanıdır

“Azad və suveren dövlət olan Fələstini və eyni zamanda onun paytaxtı Qüdsü müdafiə etmək bizim öhdəliyimizdədir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu belə açıqlama verib. O bildirib ki, müsəlman dünyası arasında qardaşlıq münasibətlərini sıxlaşdırmaq lazımdır. “Qardaşlıq münasibəti siyasətdən öndə olmalıdır” deyən Çavuşoğlu, müsəlman ölkələrini birliyə çağırıb. “Bizim səsimiz biz bütün ümməti maraqlandıran məsələlərdə birlikdə hərəkət edərsək eşidilə bilər” - Çavuşoğlu deyib.

